Президент «Ванкувера»: мне будет не хватать игры братьев Седин, но я рад за них

Президент «Ванкувер Кэнакс» Тревор Линден прокомментировал решение братьев Хенрика и Даниэля Сединов завершить игровую карьеру.



«Я испытываю смешанные чувства. Рад за них, потому что понимаю, что они хорошо обдумали своё решение и на сто процентов уверены в своей правоте. Но как болельщику мне нравилось наблюдать за тем, как они играют. У них уникальный стиль. Я получал огромное удовольствие, видя, как они открываются, чувствуют друг друга. Мне будет не хватать этого», — цитирует Линдена официальный сайт лиги.

Братья Седин объявили о завершении карьеры после окончания сезона