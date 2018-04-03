Виделль: могу остаться в «Тракторе», но порой думаю вернуться в Швецию

Нападающий челябинского «Трактора» Линус Виделль рассказал, что может вернуться в шведскую лигу после окончания сезона в КХЛ.



«Мои планы на дальнейшую карьеру? Трудно сказать. Я иногда начинаю думать о возвращении домой, открыт к предложениям из Швеции. В то же время легко представляю, что остаюсь играть в КХЛ, в «Тракторе». Швейцария также является одним из вариантов.



В нынешнем сезоне я провёл несколько матчей со сломанной ногой, мне пришлось играть на лекарствах. Пользы от меня всё равно было на льду мало, я никуда не успевал», — приводит слова Виделля Hockey Sverige.