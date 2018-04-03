Кожевников: защита у ЦСКА не очень, а Сорокин нормально играет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре Ильи Сорокина в серии со СКА.
«Не соглашусь с тем, что на четвёртый матч ЦСКА надо ставить Юханссона. В первом матче он много раз выручал. Сорокин нормально играет, но против такой команды, как СКА, это тяжело делать. Защита у ЦСКА не очень. Желания много, но и ошибок тоже немало. Надо помогать вратарю, так, как это было в матчах с «Йокеритом». Там помогали, и игра была», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
«Не настроил команду на игру – это моя ошибка». Как такое возможно в ЦСКА?
И это в финале конференции против лучшей команды «регулярки», где играют 15 олимпийских чемпионов.