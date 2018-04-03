Кувалдин: хоккеисты всегда дружные, а футболисты — разрозненные мямли

Чемпион России Александр Кувалдин поделился воспоминаниями об обучении в школе московского «Динамо».



«Я, как и все, учился в спец. классе, а потом перешел в спортшколу недалеко от метро «Динамо». У нас учились одни хоккеисты и несколько футболистов. Глядя на них, понимаешь почему у нас в футболе ничего не получается. Хоккеисты всегда были дружные. А футболисты какие-то разрозненные, мямли. Никому ничего не надо было даже в школе.



В то время, когда я попадал в команду мастеров, надо было доказывать своей игрой, что заслужил место в составе. Это потом ввели правило, что двое молодых обязательно должны играть. Получается, они заняли места более взрослых и опытных игроков, которые могли бы помочь команде в большей степени. Самое интересное, эти двое молодых, как правило, встречу не начинали. Их выпускали на лёд под занавес матча, когда исход был ясен. Но они ходили с гордым лицом и спрашивали где их премиальные, хотя за месяц, дай бог, сыграли 5 минут. А когда им исполнялось 20 лет, они заканчивали с хоккеем, либо уходили в низшие лиги. Вот Сашка Овечкин действительно доказал своей игрой, что был достоин занимать место в составе. А 80% как правило в итоге сдувались», — цитирует Кувалдина официальный сайт московского «Динамо».

