Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч серии с «Трактором»

Официальный «твиттер» казанского «Ак Барса» опубликовал состав команды на третий матч серии плей-офф финала Восточной конференции с челябинским «Трактором». Начало матча — в 17:00 мск, общий счёт в серии 2-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.
Гарипов (Шарыченков);
Марков — Яруллин, Клинкхаммер — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Охтамаа — Токранов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов;
Сидоров, Глухов — Свитов — Косов.
«ЦСКА и «Трактор» ещё поборются». Но мы в это не верим
Как бы серии не закончились в пяти матчах.
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