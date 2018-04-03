Францоуз будет защищать ворота «Трактора» в третьем матче с «Ак Барсом»

Стал известен состав челябинского «Трактора» на третий матч серии плей-офф финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 17:00 мск, общий счёт в серии 2-0 в пользу казанского коллектива.
Францоуз (Демченко);
Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге;
А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;
Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;
Исаев, Кручинин — Шолохов — Кравцов, Тридчиков.
«ЦСКА и «Трактор» ещё поборются». Но мы в это не верим
Как бы серии не закончились в пяти матчах.
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