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Расмус Далин закончил сезон и не приедет на ЮЧМ-2018 в Челябинск

Расмус Далин закончил сезон и не приедет на ЮЧМ-2018 в Челябинск
Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20

Шведский защитник Расмус Далин не приедет на юниорский чемпионат мира — 2018 в Челябинске, информирует Expressen. 17-летний хоккеист решил завершить сезон после вылета «Фрёлунды» в четвертьфинале плей-офф шведской лиги. Далин объяснил решение усталостью, поскольку уже успел сыграть на ОИ-2018 и МЧМ-2018.

В регулярном чемпионате-2017/18 Далин провёл за «Фрёлунду» 41 игру и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+4». В шести встречах плей-офф он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи при полезности «+3».

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