Стали известны сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России

На базе в УТЦ «Новогорск» прошла открытая тренировка олимпийской сборной России под руководством Ильи Воробьёва и Олега Браташа в преддверии матчей Еврочелленджа.



Вратари: Судницин, Бочаров, Трушков.

«Красные»: Трямкин — Елесин, Кагарлицкий — Красковский — Коршков;

«Чёрные»: Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев;

«Белые»: Кулик — Провольнев, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв;

«Синие»: Демидов — Верещагин, Падакин — Бывальцев — Ильенко, Зернов.

Приедет ли Радулов? Кого из россиян ждать на чемпионате мира Наместников уже точно свободен, а вратарский вопрос остаётся открытым.

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