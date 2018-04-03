Стали известны сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России

На базе в УТЦ «Новогорск» прошла открытая тренировка олимпийской сборной России под руководством Ильи Воробьёва и Олега Браташа в преддверии матчей Еврочелленджа.
Вратари: Судницин, Бочаров, Трушков.
«Красные»: Трямкин — Елесин, Кагарлицкий — Красковский — Коршков;
«Чёрные»: Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев;
«Белые»: Кулик — Провольнев, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв;
«Синие»: Демидов — Верещагин, Падакин — Бывальцев — Ильенко, Зернов.
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Наместников уже точно свободен, а вратарский вопрос остаётся открытым.
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