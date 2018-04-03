Малкин: в конце сезона случился спад, но я очень хочу набрать 100 очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об атмосфере в команде перед плей-офф.



«В каком состоянии наши травмированные, тот же Дерик Брассар? Я не доктор, мне тяжело сказать. Но на следующую тренировку он выйдет, скоро будет играть. Думаю, он выйдет в плей-офф. Конечно! Там все играют, даже на уколах. Брассар же не так сильно травмировался… А вообще мне нравится атмосфера в нашей команде, даже несмотря на последние поражения. В последних матчах мы бьемся до конца, вырываем очки. Теперь вот проиграли „Вашингтону“, но ребята начали показывать характер.



У меня случился небольшой спад в конце сезона. Где-то не везет, где-то шайбы попадают в штанги. Но надо прибавлять. Хотел бы набрать 100 очков. Буду очень стараться», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.



Овечкин и Тарасенко едва не подрались. Что происходит с нашими в НХЛ? «Блюзмены» ещё должны сказать спасибо «Лос-Анджелесу», который обыграл «Колорадо» без Варламова.