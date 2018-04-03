«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Никонцевым

Московский клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Анатолием Никонцевым, информирует официальный сайт московской команды. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.



Сезон-2017/18 стал для 27-летнего нападающего пятым в форме красно-белых, он принял участие в 53 матчах, в которых набрал 14 (8+6) очков. Всего за «Спартак» форвард провёл 193 встречи, набрав 54 (29+25) очка. В Континентальной хоккейной лиге Никонцев сыграл 432 игры, на его счету 140 (79+61) результативных баллов.

Ковальчук получает $ 4,5 млн – как Кучеров. Это нормально? Топ-10 богачей КХЛ и их копии из НХЛ.