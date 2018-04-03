Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Александр Акмальдинов подписал новый контракт с ХК «Сочи»

Александр Акмальдинов подписал новый контракт с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

ХК «Сочи» заключил новое соглашение с нападающим Александром Акмальдиновым, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона.

23-летний форвард перебрался в состав сочинцев по ходу сезона и играл как за основную команду, так и за клуб-партнёр южан в ВХЛ – пензенский «Дизель».

За «Сочи» Александр провёл 15 матчей в «регулярке», набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2», а также сыграл четыре игры в плей-офф.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент