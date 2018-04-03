Александр Акмальдинов подписал новый контракт с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» заключил новое соглашение с нападающим Александром Акмальдиновым, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона.



23-летний форвард перебрался в состав сочинцев по ходу сезона и играл как за основную команду, так и за клуб-партнёр южан в ВХЛ – пензенский «Дизель».



За «Сочи» Александр провёл 15 матчей в «регулярке», набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2», а также сыграл четыре игры в плей-офф.



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