Орлов: именно отсутствие травм помогло Овечкину набрать столько матчей и голов

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о достижении своего партнёра по команде, форварда Александра Овечкина, который недавно перешагнул отметку в 1000 сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге.



«Если ты не травмирован, то играешь постоянно, именно это помогло Саше набрать столько матчей, голов и очков. Это невероятно и дано не каждому. Для него это был знаменательный вечер», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Тарасенко едва не подрались. Что происходит с нашими в НХЛ? «Блюзмены» ещё должны сказать спасибо «Лос-Анджелесу», который обыграл «Колорадо» без Варламова.

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