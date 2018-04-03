Закончился второй период третьего матча финальной серии плей-офф Восточной конференции между челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом». После двух периодов счёт в матче 1:1, у «Ак Барса» голом отметился Александр Свитов, в составе «Трактора» заброшенная шайба на счету Ивана Вишневского.
Статистика второго периода матча «Трактор» — «Ак Барс»:
Броски: 17 — 20
Броски в створ: 10 — 9
Голы: 1 — 1
Вбрасывания: 6 — 11
Блокированные броски: 5 — 4
Силовые приёмы: 8 — 11
Время в атаке: 04:01 — 03:54
Штраф: 2 — 2.
«ЦСКА и «Трактор» ещё поборются». Но мы в это не верим
Как бы серии не закончились в пяти матчах.