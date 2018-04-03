«Металлург» продлил на два года контракт с Никитой Пивцакиным

Магнитогорский «Металлург» заключил новый контракт с защитником Никитой Пивцакиным, информирует KHL Media Team. Соглашение подписано сроком на два сезона.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 26-летний Пивцакин провёл 47 матчей за московский ЦСКА и «Металлург», записав на свой свой счёт 21 (9+12) балл при показателе полезности "-4" и 26 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ Пивцакин сыграл 427 встреч, отметившись 86 (26+60) очками при показателе полезности "+33".

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