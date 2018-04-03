Кагарлицкий будет капитаном олимпийской сборной России на Еврочеллендже

Капитаном олимпийской сборной России на матчах Еврочелленджа будет нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, сообщил главный тренер команды Олег Браташ.



«Что касается вратарей, то по старшинству у нас начнёт играть Судницин. Дальше будет видно. По капитану – у нас на эту роль вызван Кагарлицкий. Он является кандидатом в главную команду. Он здесь старший наставник, мы его на эту роль рассматриваем, потому что состав очень молодой. Самый молодой из всех вариантов, которые были до этого в олимпийской сборной», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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