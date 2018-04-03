«Трактор» выиграл в три раза меньше вбрасываний за период, чем «Ак Барс»

В третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции между челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом» закончился третий период. Счёт в матче 1-1, победитель будет выявлен в овертайме.
Статистика третьего периода матча «Трактор» — «Ак Барс»:
Броски: 11 — 18
Броски в створ: 4 — 9
Голы: 0 — 0
Вбрасывания: 4 — 12
Блокированные броски: 4 — 0
Силовые приёмы: 7 — 7
Время в атаке: 03:09 — 03:22
Штраф: 0 — 0.
«ЦСКА и «Трактор» ещё поборются». Но мы в это не верим
Как бы серии не закончились в пяти матчах.