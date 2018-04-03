Браташ: у игроков олимпийской сборной есть шанс попасть на ЧМ-2018

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от матчей Еврочелленджа.



«Посмотрим на этих немцев, точного состава не знаю. Это будет другая команда, многие ведущие немецкие игроки, как и наши, участвуют в финальной стадии своего чемпионата. Наш состав – с упором на перспективу, на будущее четырёхлетие. Молодые ребята, которые себя неплохо проявили в этом сезоне. Мы рассчитываем на их прогресс и рост.



У всех есть шанс попасть в первую сборную. До этого уже попадали игроки из олимпийской команды. Это был Любимов, Барабанов. Все ребята понимают, что они кандидаты. Это их шанс, надо проявлять себя. 15 наших олимпийских чемпионов в большей или меньшей степени прошли через эту сборную.



Более старших ребят пригласят в первую сборную уже позднее, ближе к чемпионату мира. У нас – резерв основной сборной. Не все ребята сейчас в оптимальной форме. Разные ситуации в клубах. Кто-то раньше закончил, кто-то позднее. Но все были предупреждены, чтобы готовились. И у нас здесь есть время, чтобы привести всех к одному знаменателю», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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