Кагарлицкий: не знаю, останусь ли в «Северстали», предстоит тяжёлое решение

Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что не знает, перейдёт ли в другой клуб.



«Пока не знаю, остаюсь я в «Северстали» или нет. Будет всё ясно в мае или начале июня. Сейчас больше сосредоточен на игре в сборной. Переговоров ни с кем не веду. Мне для себя предстоит принять очень тяжёлое решение. Времени ещё достаточно. Подумаю, приму его с холодной головой.



Не считаю, что именно я сделал что-то сверхъестественное в этом году. У нас была очень хорошая команда, боевой коллектив. Выиграли решающие матчи именно за счёт коллектива. Насколько я знаю, руководство планирует сохранить большую часть команды.



Объективно СКА был нас сильнее, но мы могли выиграть одну-две встречи. Серия получилась интересная. Мы дали бой, наши болельщики это оценили. В первой игре было много удалений, не удали нас в овертайме, всё могло быть по-другому. Да и гол этот, который засчитали. Не думаю, что судьи специально это сделали, но тоже могло всё быть иначе», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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