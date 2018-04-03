Бывальцев: если уйду из «Амура», постараюсь забрать с собой Ли

Нападающий «Амура» и олимпийской сборной России Алексей Бывальцев подвёл итоги Кубка Гагарина для своей команды.



«Ощущения от плей-офф плохие, плохо сыграл. В следующий раз буду по-другому готовиться. Расстроился, конечно. Мы подучились у Казани, как надо играть.



Мой контракт с «Амуром» заканчивается 30 апреля. Давайте дождёмся мая, в первых числах всё ясно будет. Переговоры ведутся и с «Амуром», и с другими командами. Все предложения интересные. Поэтому точно не знаю, где окажусь. Если уйду, постараюсь забрать Ли с собой», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.