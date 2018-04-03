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Гатиятулин: у «Трактора» непростое положение, будем до конца стараться

Гатиятулин: у «Трактора» непростое положение, будем до конца стараться
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги третьего матча серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 0-3 в серии).

«Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии — 0:3. Будем до конца стараться. Спасибо болельщикам за поддержку.

Почему не сыграл Шаров? Приболел. Температура. Конечно, большинство – ключевой момент. Видимо, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать.

Фол в овертайме? Постоянно об этом говорим. Надо стараться правильно выбирать позицию и не удаляться», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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