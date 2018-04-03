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Яруллин: «Трактор» — очень хорошая команда, у них поставлена игра

Яруллин: «Трактор» — очень хорошая команда, у них поставлена игра
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги третьего матча серии с челябинским «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).

«Это плей-офф. Игра была упорная. Команды хорошо действовали тактически, выполняли установку тренера. «Трактор» удивил? Команда очень хорошая, у них поставлена игра. Они придерживались своего хоккея.

Гол за 17 секунд до конца второго периода? Да, обидно в конце пропускать. Но в раздевалке поговорили, сказали, что ничего страшного не случилось, играем дальше“, — цитирует Яруллина официальный сайт клуба.

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