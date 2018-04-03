«Нефтехимик» сделал квалификационные предложения троим хоккеистам

Нижнекамский «Нефтехимик» сделал квалификационные предложения сразу троим хоккеистам — защитникам Андрею Сергееву, Дамиру Шарипзянову и нападающему Александру Авцину.



22-летний Шарипзянов в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности "-17" и 44 минутах штрафа. 27-летний Сергеев сыграл в 39 встречах «регулярки», отметившись 13 (2+11) очками при показателе полезности "+6". 27-летний Авцин в 44 матах записал на свой счёт 15 (12+3) очков при показателе полезности "-3".