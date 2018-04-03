«Монреаль» вернул защитника Валиева в фарм-клуб

Тренерский штаб «Монреаль Канадиенс» отправил защитника Рината Валиева в фарм-клуб АХЛ, информирует официальный «твиттер» канадской команды. Хоккеист недавно получил повреждение нижней части тела.



22-летний Валиев был выменян из «Торонто Мэйпл Лифс» в конце февраля. Российский хоккеист успел провести два матча за основную команду, не набрав результативных баллов и проводя на льду около 12 минут за встречу.

Овечкин и Тарасенко едва не подрались. Что происходит с нашими в НХЛ? «Блюзмены» ещё должны сказать спасибо «Лос-Анджелесу», который обыграл «Колорадо» без Варламова.