Президент «Локомотива»: можем выпросить денег у РЖД, но это неправильно

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал селекционную политику клуба.



«Изменения в составе будут. Идёт селекционная работа. Пока ещё рано говорить о конкретных игроках. Некоторые игроки могут уехать в НХЛ. Наши вратари в прошедшем сезоне отыграли не так, как бы мы хотели. Скорее всего, что-то будем менять.



Игроков высокого уровня, которые бы соответствовали нашим требованиям, очень мало. К тому же, за них идет борьба — это большие затраты. Наш принцип — не превышать потолок зарплат. Однако свежую кровь мы ищем, но подходим к этому очень осторожно. В гонке зарплат участвовать не будем. Работа с иностранными хоккеистами весьма сложная. В Европе и Северной Америке принято подписывать контракты заранее — то есть каждый иностранец практически в январе уже знает, где будет играть в следующем сезоне. Если не знает — ведет переговоры с другими клубами. Наши легионеры сыграли ниже своих возможностей, так что изменения будут.



Я убеждён, что выиграть Кубок можно только следуя своей стратегии. Конечно, мы могли попытаться выпросить денег у РЖД, перекупить каких-то игроков, но считаем, что это неправильно. Если мы выиграем, то будем счастливы», — приводит слова Яковлева официальная группа «Локомотива» «ВКонтакте».

Разные планеты. Квартальнов вновь не прошёл СКА «Армейцам» хватило пяти матчей, чтобы расправиться с «Локомотивом». В Петербурге ярославцы почти не боролись.