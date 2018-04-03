Лукоянов: «Ак Барс» сегодня играл свободно, легче, чем ожидалось

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги третьего матча серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).



«Сложная игра, но это плей-офф, здесь все матчи должны быть напряженными. В Челябинске всегда тяжело играть. Здесь всегда полные трибуны. «Трактор» наверняка хотел порадовать болельщиков. Вратарь у них отличный. Думаю, счет по игре. У них были моменты, у нас. Нам больше повезло, мы забили. Готовимся к следующему матчу.



Игра „Трактора“ изменилась? В Казани игры более напряжённые. Сегодня свободнее играли. Наверное, и мы лучше подготовились. Сегодня играть было даже легче, чем ожидали.



У них оба вратаря хорошо играют, мы знаем это. Возможно, Францоуз мастеровитее, хорошо занимает позицию. Он тащит свою команду. Думаю, все видели, как он играл с «Салаватом», крутился, как белка в колесе. От него многое зависит», — цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.

«Трактор» подвёл сын генменеджера. Это приговор? «Ак Барсу» до финала Кубка Гагарина осталась одна победа.