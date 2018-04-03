Вишневский: «Трактору» не хочется проигрывать в серии 0-4, будем настраиваться

Защитник «Трактора» Иван Вишневский поделился впечатлениями от третьего матча серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 0-3 в серии).



«Здорово, что забили в конце второго, в третьем не удалялись, игра была ровная, получалось создавать моменты, проводить больше времени в атаке, но в овертайме нам не повезло. Старались играть проще, меньше удаляться, но в начале первого периода были ненужные нарушения, «5х5» игра получается лучше. Неправильное решение принял при первом голе — надо было играть по клюшке, а не по шайбе. Конечно, не хочется проигрывать 0-4 в серии, будем настраиваться. В следующей игре нужно играть больше в равных составах, так у нас появляются моменты», — приводит слова Вишневского официальный сайт КХЛ.

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