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Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб вышло в финал, «СКА-Нева» уступил «Нефтянику»

Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб вышло в финал, «СКА-Нева» уступил «Нефтянику»
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершилось два матча полуфиналов плей-офф Кубка Петрова.

Петербургское «Динамо» в гостях разгромило курганское «Зауралье» со счётом 6:0, дубль оформил Александр Кулагин. Петербургский клуб победил в серии со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Петрова.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
03 апреля 2018, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
0 : 6
0:2, 0:2, 0:2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Кулагин (Петраков, Кремзер) – 15:09 (5x5), 0:2 – Шевченко (Петраков, Кулагин) – 18:17 (5x5), 0:3 – Чувиляев (Паутов) – 21:22 (5x5), 0:4 – Чебыкин (Назаревич) – 39:32 (5x5), 0:5 – Кулагин (Петраков) – 44:51 (5x5), 0:6 – Берлёв (Чувиляев, Бирюков) – 54:56 (5x5)

Альметьевский «Нефтяник» на домашней арене сумел одолеть петербургский «СКА-Нева» в овертайме, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
03 апреля 2018, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 2
0:1, 0:0, 2:1, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Крылов (Гимбатов, Тихонов) – 08:42 (5x5), 1:1 – Хамидуллин (Хамидуллин, Воеводин) – 43:10 (5x4), 2:1 – Насыбуллин (Крутиков) – 53:17 (5x5), 2:2 – Коренев (Мальцев, Александров) – 59:58 (6x5), 3:2 – Мансуров (Мисюль) – 64:17 (5x5)
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