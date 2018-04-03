Итоги дня в ВХЛ: «Динамо» СПб вышло в финал, «СКА-Нева» уступил «Нефтянику»

В Высшей хоккейной лиге завершилось два матча полуфиналов плей-офф Кубка Петрова.



Петербургское «Динамо» в гостях разгромило курганское «Зауралье» со счётом 6:0, дубль оформил Александр Кулагин. Петербургский клуб победил в серии со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Петрова.

Альметьевский «Нефтяник» на домашней арене сумел одолеть петербургский «СКА-Нева» в овертайме, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«У нас только одна туалетная бумага». Хоккей в Ижевске опустился на дно У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.

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