Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о сокращении КХЛ, которую покинули тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».
«Всем известны мои споры с Александром Медведевым. Пока мы не определимся, что собой представляет наша лига, никогда не поймем, какие цели и куда мы идём. Конечно, жалко города, которые имели хоккей и школы высокого уровня, а теперь теряют это. Это очень большая проблема.
Что касается нашей первой команды, мы оцениваем результаты удовлетворительно, с учетом наших амбиций. Сезон сложился тяжело. Вы помните, что произошла замена тренерского состава. Многие ребята провели сезон неровно. Вмешались и Олимпийские игры. Тем не менее все находятся в равных условиях, так что сыграли удовлетворительно», — приводит слова Яковлева официальная группа «Локомотива» «ВКонтакте».
Яковлев — о сокращении КХЛ: это большая проблема лиги, жалко города и школы