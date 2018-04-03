Яковлев — о сокращении КХЛ: это большая проблема лиги, жалко города и школы

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о сокращении КХЛ, которую покинули тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».



«Всем известны мои споры с Александром Медведевым. Пока мы не определимся, что собой представляет наша лига, никогда не поймем, какие цели и куда мы идём. Конечно, жалко города, которые имели хоккей и школы высокого уровня, а теперь теряют это. Это очень большая проблема.



Что касается нашей первой команды, мы оцениваем результаты удовлетворительно, с учетом наших амбиций. Сезон сложился тяжело. Вы помните, что произошла замена тренерского состава. Многие ребята провели сезон неровно. Вмешались и Олимпийские игры. Тем не менее все находятся в равных условиях, так что сыграли удовлетворительно», — приводит слова Яковлева официальная группа «Локомотива» «ВКонтакте».

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