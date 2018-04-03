Галиев: «Ак Барсу» было тяжело, уже накапливается усталость

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги выигранного матча с «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).



«Мы знали, что будет тяжело. «Трактор» очень хорошо играет дома, у них очень хорошая поддержка. Было тяжело, может, где-то уже накапливается усталость. Выдержали в первом периоде. Смогли забить во втором, потом не углядели и пропустили в контратаке. Спасибо всем ребятам, проявили характер и смогли победить в овертайме.



Болельщики „Трактора“ участвуют в игре? Могу сказать, это только придает эмоций и помогает. По рассказам Жени Кузнецова знаю, что здесь хорошие болельщики. У них одни из лучших болельщиков, микрофоны здесь висят, насколько знаю. Приятно играть в такой атмосфере. Думаю, все сегодня подготовились. Мы слышали, как болели трибуны, но играли в свой хоккей», — цитирует Галиева официальный сайт «Ак Барса».

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