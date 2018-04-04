«Коламбус» обыграл «Детройт», уступая 1:4, Панарин набрал 3 очка

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка. Всего в активе Панарина 81 (27+54) очко в 80 матчах, и он установил новый рекорд клуба по очкам в первом сезоне за команду. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 27.

Нападающий «красных крыльев» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 35 секунд.

Видео взято с официального сайта НХЛ.