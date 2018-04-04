«Монреаль» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Нэшвилл»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).

Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак провёл на льду 10 минут 39 секунд и заработал "-1" за полезность.

«Флорида Пантерз» на своей площадке победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Его одноклубник Максим Мамин провёл на льду 10 минут 44 секунды.