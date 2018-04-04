«Монреаль» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Нэшвилл»
Хоккей
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Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).
Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак провёл на льду 10 минут 39 секунд и заработал "-1" за полезность.
«Флорида Пантерз» на своей площадке победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Его одноклубник Максим Мамин провёл на льду 10 минут 44 секунды.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Лайне (Бафлин, Коннор) – 12:25 (5x4), 0:2 – Элерс (Штястны) – 14:19 (5x5), 0:3 – Рослович (Пулман) – 35:58 (5x5), 1:3 – Лехконен (Гальченюк) – 39:00 (5x5), 2:3 – Байрон (Галлахер, Друен) – 43:19 (5x5), 3:3 – Райкел (Питри) – 50:15 (5x5), 3:4 – Нику (Коннор, Копп) – 50:39 (5x5), 4:4 – Гальченюк (Шлемко, Питри) – 58:18 (6x4), 4:5 – Коннор (Рослович, Майерс) – 63:00 (3x3)