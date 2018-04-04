Голдобин забросил седьмую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимает «Вегас Голден Найтс» (1:1, идёт второй период).

За 21 секунду до первого перерыва российский форвард «косаток» Николай Голдобин с передачи Брэндона Саттера сравнял счёт в игре, забросив свою седьмую шайбу в сезоне. Всего в активе Голдобина стало 13 (7+6) очков в 36 играх.

За карьеру в лиге Голдобин забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач в 59 матчах.

Видео взято из официального «твиттера» «Ванкувер Кэнакс».