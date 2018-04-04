Нападающий «Вегаса» Карлссон обогнал Малкина в зачёте снайперов

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:2, идёт второй период).

Эта шайба стала 43-й в нынешнем сезоне для шведского форварда. Он вышел на третье место в зачёте снайперов, обогнав российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (42 точных броска). Всего в активе Карлссона 78 (43+35) очков в 80 матчах. Примечательно, что за первые три сезона в НХЛ Вильям забросил 18 шайб и сделал 32 передачи в 183 играх.

Возглавляет список снайперов российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (46 голов).

Видео гола Карлссона также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.