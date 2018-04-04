«Сан-Хосе» объявил о заключении контракта с Лукашем Радилом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон объявил о заключении контракта с бывшим игроком «Спартака» Лукашем Радилом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано сроком на один год.

В нынешнем сезоне Радил провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 16 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности «+11». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал. Всего за карьеру в лиге он принял участие в в 168 матчах, в его активе 103 (41+62) очка.

В составе сборной Чехии Радил занял четвёртое место на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане. Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира 2017 года. В 2012 году стал чемпионом Чехии в составе «Пардубице».