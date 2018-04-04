«Ванкувер» уступил «Вегасу», Голдобин оформил первый дубль в карьере

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

Одним из главных героев встречи стал российский форвард «косаток» Николай Голдобин, оформивший первый дубль в карьере.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон забросил 43-ю шайбу в сезоне и вышел на третье место в зачёте снайперов, обогнав российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (42 точных броска). Всего в активе Карлссона 78 (43+35) очков в 80 матчах.