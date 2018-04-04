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«Ванкувер» уступил «Вегасу», Голдобин оформил первый дубль в карьере

«Ванкувер» уступил «Вегасу», Голдобин оформил первый дубль в карьере
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

Одним из главных героев встречи стал российский форвард «косаток» Николай Голдобин, оформивший первый дубль в карьере.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон забросил 43-ю шайбу в сезоне и вышел на третье место в зачёте снайперов, обогнав российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (42 точных броска). Всего в активе Карлссона 78 (43+35) очков в 80 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 5
1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Пирри (Миллер) – 04:28 (5x5), 1:1 – Голдобин (Саттер) – 19:39 (5x5), 1:2 – Пирри (Так, Карлссон) – 23:27 (5x5), 1:3 – Татар (Теодор, Карлссон) – 27:19 (5x5), 1:4 – Карлссон (Так, Миллер) – 42:17 (5x3), 2:4 – Хорват (Эдлер, Седин) – 44:06 (5x4), 3:4 – Саттер (Гонс, Йокинен) – 48:21 (5x5), 4:4 – Голдобин (Бьега, Саутнер) – 50:53 (5x5), 4:5 – Теодор – 65:00 ( ПБ)
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