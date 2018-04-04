Николай Голдобин оформил первый дубль в карьере в НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимает «Вегас Голден Найтс» (4:4, идёт третий период).

На 51 минуте матча российский форвард «косаток» Николай Голдобин с передачи Алекса Бьеги и Эштона Саутнера сравнял счёт в игре, забросив свою восьмую шайбу в сезоне. Всего на счету Голдобина стало 14 (8+6) очков в 36 играх. Николай оформил первый дубль в карьере в НХЛ.

За карьеру в лиге Голдобин забросил 12 шайб и сделал семь голевых передач в 59 матчах.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.