Андрей Василевский стал главной звездой матча с «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска, оформил восьмой шат-аут в сезоне и стал главной звездой матча. Второй звездой признан канадский защитник «Тампы» Брэйдон Коберн, сделавший две результативные передачи. Тройку лучших замкнул американский нападающий «молний» Райан Кэллахен с двумя голевыми передачами.