Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

Лучшим игроком матча признан российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка. Артемий стал первым игроком в клубной истории «Коламбуса», добравшимся до отметки в 80 очков за сезон. В активе Панарина уже 81 (27+54) набранный балл. Предыдущий клубный рекорд по сезонной результативности был установлен в регулярном чемпионате-2008/09 канадским форвардом Риком Нэшем (79 баллов).

Видео 80-го очка Панарина также можно посмотреть на официальном сайте лиги.