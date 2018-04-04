Холл стал 4-м игроком в истории «Нью-Джерси», набравшим 90+ баллов за сезон

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Форвард «Дэвилз» Тейлор Холл стал главной звездой встречи, набрав 4 (2+2) очка. Таким образом, он пересёк отметку в 90 очков за сезон. На счету канадского нападающего стало 93 (39+54) балла в 75 матчах.
Больше во всей истории «Нью-Джерси» набирали только три игрока – Патрик Элиаш (96 очков в сезоне-2000/01), Зак Паризе (94, 2008/09) и Кирк Мюллер (94, 1987/88).
Видео гола Холла также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.