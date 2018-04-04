Николай Голдобин впервые в карьере стал главной звездой матча

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

Главной звездой матча стал российский форвард «косаток» Николай Голдобин, оформивший первый дубль в карьере. Он также впервые в карьере стал лучшим игроком матча. Второй звездой встречи стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший 43-ю шайбу в сезоне и вышедший на третье место в зачёте снайперов. Также на счету шведского форварда две результативные передачи. Тройку лучших замкнул защитник «Вегаса» Ши Теодор, на счету которого победная шайба.