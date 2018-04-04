Лайне забросил 44-ю шайбу в сезоне, сократив отставание от Овечкина

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне открыл счёт в матче, реализовав большинство. 19-летний финн забросил 44-ю шайбу в сезоне, прервав семиматчевую безголевую серию.

Лайне сократил отставание в гонке снайперов от лидирующего Александра Овечкина, на счету которого 46 голов. Третье место занимает шведский форвард «Вегас Голден Найтс« Вильям Карлссон (43 шайбы). Каждому из них осталось провести ещё по два матча в регулярном чемпионате.

Видео гола финского форварда также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.