«Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера Эркки Вестерлунда, информирует официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Николай Цулыгин.

«ХК «Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях», — сообщается в официальном заявлении клуба.

В прошедшем сезоне уфимский клуб выиграл дивизион Чернышёва и занял второе место в Восточной конференции. В 56 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.

В плей-офф «Салават» выбыл на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» со счётом 4-3 в серии, а во втором круге юлаевцы уступили «Трактору» 3-4.