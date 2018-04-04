Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по матчам на ноль в одном сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска, оформив восьмой шат-аут в нынешнем сезоне и став главной звездой матча. 23-летний Василевский установил рекорд «молний» по количеству матчей на ноль в одном регулярном сезоне. Предыдущее достижение также принадлежало российскому вратарю — Николаю Хабибулину (семь шат-аутов в сезоне-2001/02).