Кучеров третьим в истории «Лайтнинг» сделал 60 голевых передач в одном сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 39 секунд, за которые отметился одной результативной передачей, ставшей для него 60-й в этом сезоне. Кучеров, проводящий пятый сезон в НХЛ, впервые добрался до этой отметки и стал третьим игроком в клубной истории с таким достижением.

Рекорд по результативным передачам в одном сезоне в «Тампе» принадлежит Брэду Ричардсу (68 передач в сезоне-2005/06), дважды до отметки в 60 передач добирался Мартен Сен-Луи (68 в сезоне-2010/11 и 65 в регулярном чемпионате-2009/10).