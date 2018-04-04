Василевский вышел на 2-е место в истории «Тампы» по победам, опередив Хабибулина

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска, оформив восьмой шат-аут в нынешнем сезоне и став главной звездой матча. Он одержал 43-ю победу в нынешнем сезоне и вышел на чистое второе место в клубной истории по победам за карьеру (84 победы в 154 матчах). Василевский опередил Николая Хабибулина, на счету которого 83 победы в 192 матчах.

Рекорд принадлежит Бену Бишопу (131 выигранный матч).