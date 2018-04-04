Колтон Севьюр забил победную шайбу «Нэшвиллу» после блестящей передачи Дадонова

Нападающий «Флориды Пантерз» Колтон Севьюр забросил победную шайбу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1) после блестящей передачи Евгения Дадонова.
Российский форвард выполнил 35-ю результативную передачу в этом сезоне, доведя общее количество очков до 62 (27+35). Дадонов набирал очки в пяти из последних шести матчей.
Видео передачи Дадонова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Флориды».
Полный обзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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