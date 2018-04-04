Итоги дня АХЛ для россиян: 4-й гол Фазлеева, Толчинский прервал серию без очков

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Радель Фазлеев забил четвёртый гол в сезоне, а Сергей Толчинский прервал трёхматчевую серию без очков, отметившись результативной передачей. Яков Тренин, Андрей Педан и Михаил Воробьёв очков не набрали, заработав отрицательные показатели полезности.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+0
|0
|3
|-1
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0+0
|2
|4
|-1
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|0
|0
|-1
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|1+0
|0
|2
|0
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0+1
|2
|1
|+1