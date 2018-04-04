Итоги дня АХЛ для россиян: 4-й гол Фазлеева, Толчинский прервал серию без очков

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Радель Фазлеев забил четвёртый гол в сезоне, а Сергей Толчинский прервал трёхматчевую серию без очков, отметившись результативной передачей. Яков Тренин, Андрей Педан и Михаил Воробьёв очков не набрали, заработав отрицательные показатели полезности.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Тренин (н) «Милуоки» 0+0 0 3 -1 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0+0 2 4 -1 Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 0+0 0 0 -1 Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 1+0 0 2 0 Толчинский (н) «Шарлотт» 0+1 2 1 +1