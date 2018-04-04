Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативным передачам в сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

Лучшим игроком матча признан российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка. Вторая передача стала для Панарина 53-й в нынешнем сезоне. Таким образом, он обновил клубный рекорд по голевым передачам в одном сезоне, побив достижение Рэя Уитни (52 голевых паса в сезоне-2002/03).

Всего на счету российского хоккеиста стало 80 (27+53) очков в 80 матчах, что также является лучшим результатом в истории «Блю Джекетс».

Видео 53-й передачи Панарина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».