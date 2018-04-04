Джонс: всегда стараюсь вернуть шайбу Панарину, но получается хуже, чем у него

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс после победы над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) рассказал о взаимодействии со своим одноклубником Артемием Панариным, который обновил клубный рекорд по количеству очков и результативных передач в одном сезоне. Сам Джонс также обновил клубный рекорд по очкам для защитников.

«Мы часто оказываемся на льду в одной пятёрке, а Артемий — отличный игрок. Когда я оказываюсь открыт, то он сразу находит меня точной передачей. Знаете, я тоже стараюсь проделать то же самое для него, просто это получается не так гладко, как у него, но я стараюсь», — цитирует игрока официальный сайт клуба.