Бобровский: Панарин больше не может удивить меня, он суперзвезда

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Блестящая игра в большинстве. Конец сезона — идеальное время, чтобы начать играть лучше в этом компоненте. На самом деле, мы так же здорово сыграли ещё и в меньшинстве, что и предопределило результат. Важная победа. Важные два очка, в которых мы так нуждались.

Панарин здорово сыграл? Он меня уже давно не удивляет. Я всегда говорил, что он суперзвезда. Артемий не перестаёт развиваться и совершенствоваться в своём мастерстве. Он такой игрок, своё мастерство он демонстрирует в матчах, а набранные очки говорят за него», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.